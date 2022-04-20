«Это уже история из другой жизни»: Николай Басков – о своем звании народного артиста Украины

Музыкант Николай Басков в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ высказался о звании народного артиста Украины, которое он когда-то получил в соседней стране.
«Это уже история из другой жизни. Я не один в этом списке разыскиваемых на Украине. Пока не собираюсь никуда ехать. Мне хорошо на своей родине. Сейчас в мире происходит переломный момент. Россия борется за свои права и свое существование».
Как отметил музыкант, он сейчас гастролирует в поддержку беженцев и семей военных по стране. «Это невероятные эмоции. У меня сердце болит за свою родину. Спасибо, кто меня поддержал. Хочу, чтобы нашу страну уважали и отчасти боялись», — заявил Николай Басков.
Напомним, что Николай Басков — народный артист Украины. Причем это звание он получил за пять лет до получения звания народного артиста России.
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