«Они не существуют как коллеги»: Басков публично отрекся от дружбы с украинскими музыкантами

По словам певца, после их высказываний они для него остались в прошлом.

Певец Николай Басков в интервью Вадиму Текменеву и «Центральному телевидению» на канале НТВ заявил, что больше не собирается поддерживать связь с украинскими коллегами.

«Раскола в российском шоу-бизнесе на самом деле нет. Те, кто мыслят как я, вместе ездят со мной по стране. Поддерживают беженцев, военных. Ситуация, конечно, сложилась уникальная. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для не существуют как коллеги». Николай Басков

По словам Николая Баскова, Россия всегда проявляет свое великодушие. «Русский человек всегда имеет грань. Его бьют, унижают, он в какой-то момент сгибается, а потом расправляет плечи и идет отстаивать свою правду», — заявил Николай Басков.

Напомним, что многие украинские музыканты нелестно в последнее время отзывались о России. Для многих из них путь в нашу страну наверняка теперь заказан.

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