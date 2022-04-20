«Они не существуют как коллеги»: Басков публично отрекся от дружбы с украинскими музыкантами

Певец Николай Басков в интервью Вадиму Текменеву и «Центральному телевидению» на канале НТВ заявил, что больше не собирается поддерживать связь с украинскими коллегами.
«Раскола в российском шоу-бизнесе на самом деле нет. Те, кто мыслят как я, вместе ездят со мной по стране. Поддерживают беженцев, военных. Ситуация, конечно, сложилась уникальная. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для не существуют как коллеги».
По словам Николая Баскова, Россия всегда проявляет свое великодушие. «Русский человек всегда имеет грань. Его бьют, унижают, он в какой-то момент сгибается, а потом расправляет плечи и идет отстаивать свою правду», — заявил Николай Басков.
Напомним, что многие украинские музыканты нелестно в последнее время отзывались о России. Для многих из них путь в нашу страну наверняка теперь заказан.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.