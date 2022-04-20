«Я не выступал в ее защиту»: Басков опроверг слухи, что поддерживает позицию Нетребко

Музыкант Николай Басков в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ заявил, что открыто не поддерживал позицию оперной дивы Анны Нетребко.

«Я не выступил в ее защиту. Просто привел ее в пример, как человека, которому поставили в Европе и Америке условие. Условие поставили не только всему русскому, но и людям, которые несут русскую культуру в мире. Анна оказалась таким человеком, которому предъявили санкции. Ей сказали — либо там, либо здесь». Николай Басков

По словам музыканта, сам он всегда был готов к хейту после своих заявлений. «Я год назад поддержал президента Александра Лукашенко в Белоруссии. Понимал, что все происходит неспроста. В Белоруссии хотели такой же переворот сделать, как на Украине», — заявил Николай Басков.

Ранее Анна Нетребко была лишена выступлений в ведущих мировых театрах. В будущем она начала неожиданно негативно высказываться о России. Правда, обратно на работу в Европе и Америке ее пока не взяли.

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