«Все взрослые люди»: Николай Басков не стал осуждать звезд, уехавших из России

Певец Николай Басков в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ заявил, что не собирается осуждать звезд, которые в последнее время покинули Россию.
«Все взрослые люди. Каждый принял свое решение. Я не мыслю себя без России. Каждый из артистов, да и вообще россиян, попал в тяжелую ситуацию. Все на кухне обсуждают события на Украине. Кто-то не просто говорит, а занимается волонтерской деятельностью».
По словам Николая Баскова, для него, как сына военного, не стоял вопрос, за кого он в этой истории. «Я — русский человек. С русской душой и всегда буду со своей страной», — заявил Николай Басков.
Напомним, что за рубеж в последнее время уехали некоторые российские звезды. Среди них такие личности, как певица Алла Пугачева, ее муж-телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков и некоторые другие.
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