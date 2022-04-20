«Я никого не бил в своей жизни»: Джонни Депп взял слово в суде против Эмбер Херд

Актер рассказал, почему до сих пор пытается свести счеты с бывшей женой.

19 апреля Джонни Депп лично выступил в суде против бывшей жены Эмбер Херд и еще раз прокомментировал, почему он до сих пор обвиняет актрису в клевете о домашнем насилии, хотя их брак распался еще в 2015 году.

Выступление 58-летнего актера транслировалось в YouTube. Джонни назвал обвинения Эмбер в свой адрес «дьявольскими» и заявил, что «поступает правильно», продолжая судебное разбирательство о клевете.

«Это был полный шок, просто не нужно было идти в этом направлении, так как ничего подобного никогда не происходило… — сказал Депп об обвинениях бывшей жены в домашнем насилии. — Были споры и тому подобное, но я так и не дошел до того, чтобы ударить мисс Херд в любом случае. Я никого не бил в своей жизни. «Я был обязан не только очистить свое имя… Я хотел очистить своих детей от той ужасной информации, которую они прочитали об их отце, ведь это неправда. Моя цель — правда. Ложь строится на лжи».

Актер также прокомментировал собственные текстовые сообщения, в которых он жаловался на бывшую жену. В некоторых из них мужчина говорил о ней страшные вещи, в том числе и то, что хочет видеть ее мертвой. Джонни признался, что ему стыдно за некоторые смс — он писал их сгоряча, перебарщивая с выразительностью и черным юмором. Конечно же, все это от обиды после язвительных слов супруги.

Напомним, у Деппа двое детей от актрисы Ванессы Паради — 22-летяя Лили-Роуз и 20-летний Джек. Этот брак закончился в 2012 году, когда у Джонни закрутился бурный роман с Эмбер Херд. В 2015-м актер сыграл свадьбу с новой возлюбленной, но они быстро разбежались. Позже Эмбер стала говорить в интервью, что эксцентричный муж бил ее во время брака. После таких заявлений карьера звезды «Пиратов Карибского моря» пошла под откос, и он обратился в суд, чтобы восстановить свое доброе имя.

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