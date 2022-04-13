Оклеветала мужа, чтобы продвинуть свою карьеру: стороны Деппа и Херд обменялись обвинениями

12 апреля начался новый суд между голливудской парой Джонни Деппом и Эмбер Херд. Знаменитый актер пытается доказать, что его бывшая жена оклеветала его, обвинив в домашнем насилии и рассказав о своих страданиях в прессе. Актриса подала встречный иск. Посмотрим, кто кого.

В первый день судебного разбирательства адвокаты звезд высказали основную позицию своих клиентов. Сторона Деппа обвиняет Херд, что та якобы сфабриковала иски о домашнем насилии против бывшего мужа, чтобы продвинуть свою карьеру. Ее скандальная статья в Washington Post была опубликована незадолго до выхода фильма «Аквамен», в котором актриса получила роль супергероини.

«Она представилась лицом движения #MeToo — добродетельным представителем невинных женщин по всей стране и во всем мире, которые действительно пострадали от жестокого обращения, — цитирует издание Variety адвоката Деппа Камиллу Васкес. — Доказательства покажут, что это была ложь».

Защитники актрисы утверждают, что все ее заявления правдивы, и что она имеет право публично выражать свою точку зрения.

«В течение многих лет все, чего хотел мистер Депп, — это унизить Эмбер, преследовать ее, разрушить ее карьеру», — заявил адвокат актрисы Бен Роттенборн, назвав Деппа «одержимым местью бывшим мужем».

Другая защитница Херд еще раз перечислила случаи нападения, в которых актриса обвиняет бывшего мужа, в том числе в тот инцидент, когда, по ее словам, Джонни схватил ее за шею, бросил к стене, пинал, душил и бил кулаками.

Был также озвучен эпизод, когда муж якобы изнасиловал жену бутылкой из-под ликера. Ранее о таком зверстве адвокаты Эмбер не упоминали. Защитники Деппа тут же отметили, что показания актрисы постоянно разнятся, меняются и обрастают новыми шокирующими подробностями.

больше по теме Эмбер Херд пыталась избежать нового суда с Джонни Дэппом, ссылаясь на старый Бывшие супруги продолжили выяснять отношения в Америке после проигрыша актера в Великобритании.

Сторона Херд настаивает, что в ее статье, из-за которой начался суд, имя бывшего мужа даже не упоминается, в ней актриса говорила не о побоях, а о необходимых социальных изменениях. Но иск Деппа остановил это доброе начинание, чтобы якобы помещать развитию карьеры бывшей жены, так как его собственная карьера в это время катилась под откос. Адвокаты актрисы уверяют, что действия их подзащитной никак не повлияли на отказ крупных студий работать в Джонни — он сам виноват в своем провале и должен принять ответственность.

Издание отмечает, что дело может растянуться на шесть недель, так как присяжным придется изучить горы доказательств. Но мы подождем. Эти двое и так судятся и поливают друг друга грязью с 2015 года.

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