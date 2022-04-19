«Я не могу так жить»: в суде зачитаны сообщения Джонни Деппа своему врачу в период брака

Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, рассказавшей миру о домашнем насилии в браке с актером, продолжается.

На заседании 18 апреля были зачитаны текстовые сообщения, которые звезда «Пиратов Карибского моря» присылал своему врачу Дэвиду Кипперу в те дни, когда был женат. О разводе еще не шло речи, но судя по эмоциям артиста, ему было крайне сложно ужиться с молодой женой.

Сообщения Деппа своему доктору цитирует издание Daily Mail.

«Я не могу так жить. Она полна *** (фекалий. — Прим. авт.), как рождественская гусь. Я задолбался. Хватит! Постоянные оскорбления, выпущенные злой, вредной и мстительной *** (грязное оскорбление женщины. — Прим. авт.)! Знаете, что может быть гораздо более обидным, чем ее ядовитые и унизительные нравоучения? Ее отвратительные и преднамеренно оскорбительные тирады и ее шокирующее обращение с мужчиной, которого она должна любить больше всего на свете», — написал Джонни 7 марта 2015 года, примерно через месяц после свадьбы. «Вот в чем дело, приятель… Ее одержимость собой гораздо важнее. Она такая чертовски амбициозная! Она так отчаянно нуждается в успехе и славе. Наверное, поэтому я и был ей нужен, приятель. Она вбила мне в голову, каким унылым стариком я был. Мне так грустно».

Врач добавил, что он лечил актера от зависимости в тот непростой период и был в курсе частых ссор супружеской пары. Но он никогда не видел актрису с синяками на лице и не получал от нее жалобы на побои со стороны мужа.

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Также в суде были показаны фотографии лица Деппа, распухшего после побоев от Херд. Наличие синяков и царапин на актере после ссор с женой подтвердил его охранник Шон Бэтт. Он рассказал в суде, что сначала актерская пара напоминала влюбленных школьников, но их нежные отношения быстро переросли в постоянные споры. Однажды охранник высказал мнение, что когда-нибудь супруги прикончат друг друга, и им стоит разойтись. На что Эмбер ответила ему, что любит Джонни и не хочет его терять.

Напомним, актерская пара влюбилась друг в друга после съемок фильма «Ромовый дневник». После трех лет отношений Депп и Херд сыграли свадьбу, но брак продлился чуть больше года. А потом разведенная актриса рассказала публике о том, как бывший муж избивал ее.

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