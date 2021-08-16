«Что за бойкот меня Голливудом?»: новый фильм Джонни Деппа никак не выпустят в Америке

Джонни Депп дал первое большое интервью после своего проигрыша газете The Sun в суде. Рассказывая о своей карьере после скандала с бывшей женой Эмбер Херд, 58-летний актер отметил, что его новый фильм «Минамата» до сих пор не вышел в прокат в Америке, хотя в Великобритании, например, премьера уже состоялась. Недавно режиссер картины Эндрю Левитас заявил, что студия-прокатчик специально «хоронит» эту ленту из-за юридических проблем исполнителя главной роли.

«И это ни за что… Что за бойкот меня Голливудом? Я что — единственный мужчина, единственный актер, оказавшийся в неприятной и запутанной ситуации за последние несколько лет? — удивляется Депп в интервью The Sunday Times. — Но, вы знаете, я двигаюсь туда, куда мне нужно, чтобы сделать все это… Чтобы пролить свет».

Добавим, что в фильме «Минамата» Джонни играет фотографа, который помог разоблачить скандал с отравлением ртутью в одноименном японском городе. Картина основана на реальных событиях экологической катастрофы.

Напомним, Джонни Депп уже несколько лет судится с актрисой Эмбер Херд, на которой был женат в 2015-2016 годах. Женщина обвиняет бывшего мужа в рукоприкладстве, из-за чего у звезды «Пиратов Карибского моря» появилось множество ненавистников.

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