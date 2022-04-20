Просто проигнорировала: как Баста подстегнул Лободу на ссору, а та не повелась

20 апреля музыканту Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста, исполнилось 42 года. «СтарХит» решил вспомнить в день праздника яркие истории, связанные с ним. Среди них — провокация Светланы Лободы на шоу «Голос. Дети», где оба артиста находились в составе жюри.

«Я очень хочу, чтобы ты был в моей команде. Когда ты пел, у меня буквально выскакивало сердце. Настолько это было красиво», — сказала артистка одному из участников проекта после его выступления.

Василий Вакуленко по каким-то собственным соображениям неожиданно заявил, что у Светланы Лободы нет сердца. Но певица решила не выходить на публичную ссору и просто проигнорировала злую шутку Басты. А вот продолжились ли выяснения отношений за кулисами — неизвестно. В студии это никак впоследствии не проявилось.

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