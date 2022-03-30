«Очень много слов поддержки»: Лобода получила более двухсот писем от фанатов менее чем за сутки

Как отметила украинская певица, поклонники для нее очень много значат.

Певица Светлана Лобода в «Телеграме» заявила, что получила более двухсот писем от своих фанатов. Причем это случилось менее чем за сутки.

«Вы написали очень много слов поддержки, рассказали и поделились личными историями. Я знаю, что многие из вас находятся в очень сложных обстоятельствах. Я вижу каждое письмо, читаю и не перестаю осознавать, как много мы значим друг для друга». Светлана Лобода

Как отметила Светлана Лобода, слова поддержки дают ей веру, что она и ее фанаты — счастливые люди, потому что вместе. Певица вместе со своей командой настраивает коммуникацию по всем обращениям фанатов. Она пообещала ответить на каждое письмо и помочь каждому, чем сможет.

Напомним, что Светлана Лобода в последнее время находится на Мальте. В этой стране несколько лет назад она купила дом для своей семьи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.