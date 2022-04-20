«Поступили так, как подсказала совесть»: Покровский объяснил, почему уважает Пугачеву и Галкина

Как отметил музыкант, Примадонна и юморист напоминают о себе в редких случаях.

Певец Максим Покровский заявил, что безмерно уважает примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву и ее мужа, юмориста Максима Галкина, которые почти два месяца назад покинули Россию.

Как отметил Максим Покровский, если бы звезды каждый день напоминали о своей позиции, то он бы относился к ним по-другому. Понизилась бы ценность их слов. Однако они говорят о себе в редких случаях. В основном. чтобы опровергнуть сплетни.

«Но это уважаемые, благородные люди, они поступили так, как подсказала им совесть. Они сделали все в той форме, в которой сочли нужным. Это делает им честь». Максим Покровский

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин находятся сейчас в израильской Кесарии. С ними их дети. Возвращаться на родину звезды раньше сентября, как говорят их знакомые, не намерены, сообщает «СтарХит».

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