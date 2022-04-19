«Обязан кое-что уточнить»: почему Галкина нельзя осуждать, объяснил Кушанашвили

Отар Кушанашвили высказался в своем телеграме об отлете в Израиль Максима Галкина и поведении Ивана Урганта, который сейчас распродает свою недвижимость в России.

Ранее он уже говорил о них на своем шоу «Каково?!», в котором заявил, что муж Аллы Пугачевой — «божья тварь», а ведущему вечернего шоу, дескать, плевать на всех с высокой колокольни, и переживать за него явно не стоит.

«Я обязан кое-что уточнить. Галкина я люблю, а Урганта мне не за что любить», — сказал Отар.

Журналист подчеркнул, что имел в виду высокую прагматичность ведущего в то время, как комик больше действует по велению души. Тем не менее, Кушанашвили уверен, что осуждать не стоит никого из них — каждый может поступать так, как хочет в данный момент.

«И тот, и другой вольны делать что хотят, один — турне, другой — покупать и продавать недвижимость, это никого не касается, окромя них», — заявил Отар.

Отметим, что Максим Галкин накануне вышел на связь с поклонниками. Комик заверил, что многое из того, что публикуют СМИ, — полная чушь.

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