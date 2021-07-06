Макс Покровский из «Ногу свело!» пожаловался в полицию на Диму Билана

Скандал между поп-артистом Димой Биланом и лидером рок-группы «Ногу свело!» Максимом Покровским дошел до полиции. Второй музыкант написал заявление на первого после того, как якобы получил от него угрозы в переписке WhatsApp.

Началось с того, что 2 июля был отменен концерт «Ногу свело!» на одной из концертных площадок Петербурга. До рокеров на ней выступал Билан, а позже заведение было закрыто властями из-за несоблюдения правил безопасности в условиях пандемии. Покровский в соцсетях обвинил в произошедшем своего коллегу, на что Дима 5 июля ответил в своем Instagram, подчеркнув, что менее раскрученный певец просто пиарится на его имени.

«Человек я неконфликтный и на такую неадекватную агонию обращать внимания не вижу никакого смысла, — дипломатично сказал Билан на видео. — Да и люди не дураки. Куда ни глянул — люди на моей стороне и понимают, что отмена вашего концерта не лежит на моих плечах. Во-первых, я привит и уже давно. Во-вторых, даже с прививкой я отношусь к безопасности на все двести процентов. Но любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу. И не могу следить за правилами в каждом городе, и каждому уважаемому мной зрителю лично надевать маску на лицо я тоже не могу».

По мнению 39-летнего певца, площадку закрыли из-за работающего бара и плотной рассадки зрителей, а не из-за того, что он на 30 секунд вышел в зал.

Однако, похоже, что в личном общении между музыкантами такой дипломатичности не было. В своем заявлении в полицию об угрозах Покровский сообщил, что оппонент сыпал оскорблениями и вел себя агрессивно, передает канал «Рен-ТВ». Теперь в словесной перепалке музыкантов будет разбираться полиция.

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