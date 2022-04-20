«Сама МГИМО закончила, без папы»: Омаров поставил под сомнение образованность Собчак

С тех пор как в конце февраля Ксения Собчак улетела в Израиль, бизнесмен Курбан Омаров стал уделять ей много внимания. Бизнесмена возмущают некоторые действия популярной блондинки, о чем он пишет в своем телеграм-канале.

На этот раз Омаров уличил звезду в том, что она не сама ведет соцсети, а разные «умные мысли» там пишут редакторы.

«Сейчас для того чтобы, выглядеть «умным человеком» достаточно завести себе пару-тройку редакторов, пишущих текста и несколько менеджеров, которые их выставляют в нужное время. Еще нужен один наушник в ухо для того чтобы, когда берешь интервью, тебе в него вопросы подсказывали. Так будет казаться, что сама МГИМО закончила без папы», — высказался Омаров.

больше по теме Ксения Собчак подверглась порицанию за поведение в Латвии Хейтеры набросились на известную телеведущую, посоветовав ей купить книжку по этикету.

Напомним, на днях Ксения Собчак опять улетела из Москвы в Израиль, после чего направилась в Европу.

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