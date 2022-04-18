«Командировка с намеком на романтик»: после новостей о Виторгане в Израиле Собчак перестала скрываться

Как известно, Ксения Собчак после того, как объявила о предстоящей командировке в Ригу, неожиданно засветилась в Тель-Авиве.

Практически одновременно с ведущей в Израиль прибыл и ее бывший муж Максим Виторган. В этот момент ее нынешний супруг Константин Богомолов благополучно остался в России. Это известие быстро облетело все паблики и СМИ.

Светская львица, стоит отметить, заранее говорила о «полете с пересадкой». Вот только пересадка эта затянулась почему-то на несколько дней.

И вот Ксения Собчак все-таки прибыла в Ригу, для пущей убедительности показав чьи-то ноги (видимо, свои) напротив самолета латвийской авиакомпании.

«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», — заинтриговала амурным текстом фолловеров жена Богомолова.

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