«Как бабушка на лавочке»: Прохор Шаляпин назвал Алену Жигалову «желтой сплетницей»

Как отметил музыкант, это весьма посредственная в плане ума и поведения дама.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro негативно отозвался о популярной журналистке Алене Жигаловой.

«С Аленой знаком давно. Еще со времен, когда она стояла у подъезда Филиппа Киркорова на Земляном Валу, будучи его ярой фанаткой. Я тогда с Филиппом дружил. Лично встречал Жигалову, караулящей Киркорова в кругу других фанаток у его подъезда. Еще диву давался, как они могут ждать весь день и в зной, и в мороз. Где они работают и на что живут». Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, со временем Жигалова оперилась и реально поверила в себя. «Но так и осталась очень провинциальной, весьма посредственной в плане ума и поведения дамой. Как журналистку ее никто не воспринимает всерьез. Обыкновенная «желтая сплетница» — ни ума, ни фантазии. Как бабушка на лавочке», — заметил Прохор Шаляпин.

Ранее Алена Жигалова в своей программе высмеяла идею Прохора Шаляпина открыть в России сеть домов престарелых. Она намекнула, что певцу нравятся не только обеспеченные бабушки, но и дедушки.

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