«Это будет круче, чем «Дурдом-2»: Копенкина попросилась главврачом в будущий дом престарелых Шаляпина

По словам бизнес-леди, никто в таком заведении чахнуть не будет.

Бизнес-леди 66-летняя Лариса Копенкина в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на идею музыканта Прохора Шаляпина открыть сеть домов престарелых в России.

«Проект хороший. Меня в будущем, видимо, тоже ждет дом престарелых. Я буду главврачом или управляющей у Прохора. Мы будем весело жить. Прохор нас будет развлекать. Никто не будет чахнуть. Я всех переженю. Замечательный проект». Лариса Копенкина

Как отметила Лариса Копенкина, она будет учить в домах престарелых стариков прежде всего терпению. «Это будет круче, чем «Дурдом-2». Мы с Прохором, кстати, и сейчас общаемся. Нам хорошо вместе, мы друзья. У нас замечательные отношения. Главное, чтобы кормили и голодом не морили в этом доме престарелых. Если вам будет негде приютиться, то можете к нам приходить», — заявила Лариса Копенкина.

Ранее Прохор Шаляпин выступил с инициативой открыть в России сеть домов престарелых. В таких центрах одинокие старики, по задумке исполнителя, смогут найти новых друзей и, возможно, встретить даже свою любовь.

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