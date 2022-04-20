«Шепелев почти все деньги истратил»: Фриске назвал оставшуюся на счетах внука сумму в банке

По словам Владимира, его адвокаты выяснили, что стало с деньгами Жанны.

Отец певицы Жанны Фриске, Владимир, в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что телеведущий Дмитрий Шепелев потратил почти все деньги, которые были в банке у его внука Платона. Счет в свое время открывала еще Жанна Фриске.

«Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счету, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было шесть евро. Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса». Владимир Фриске

По словам Фриске, он верит, что в скором времени его внук выйдет на связь с родными.

«Мы выкупили у Шепелева Платошкину часть квартиры Жанны. Он будет потом в ней жить, когда вырастет», — заявил Владимир Фриске.

Напомним, что Владимир Фриске уже несколько лет не видел своего внука Платона. Дмитрий Шепелев в свое время разругался с родными гражданской жены.

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