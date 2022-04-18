А ведь ребенок счастлив! Шепелев показал, как развлекается его сын от Фриске в отпуске

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев год назад стал многодетным отцом. Его жена, дизайнер Екатерина Тулупова, родила ему сына Тихона. От отношений с Жанной Фриске он уже воспитывал сына Платона. Кроме того, свою падчерицу Ладу, наследницу супруги, он тоже называет дочкой.

Журналист старается вдумчиво подходить к воспитанию своих детей, частенько рассуждая о разных подходах в педагогике на страницах своих социальных сетей. Пока Шепелев пытается соблюдать баланс между строгостью и свободой.

Он не скрывает, что ему хочется контролировать жизнь детей, но понимает пагубность такой родительской строгости.

«В конце концов, это их жизнь, которая, в первую очередь, должна нравиться им, а не родителям», — рассудил о детях Дмитрий Шепелев в своем телеграме.

Ведущий также показал счастливые мгновения из жизни старшего сына Платона, поймав в кадр полет ребенка с бортика бассейна в воду. На фото наследник звезд по-мальчишески счастлив и беззаботен.

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