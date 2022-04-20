«Шепелев неинтересен»: Фриске – о словах внука, который пожелал отцу не лезть с «вонючими советами»

Отец певицы Жанны Фриске, Владимир, в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на высказывания своего внука Платона, который посоветовал своему отцу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, не лезть в его жизнь с «вонючими советами».

«Я, если честно, не слежу за постами Шепелева в соцсетях. Этот человек просто любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому он и пишет о ребенке, привлекая к себе внимание. Сам Шепелев никому не интересен. Просто пиарится на Платоне. Мне вообще неприятно о Шепелеве говорить. Главное, чтобы с ребеночком было все в порядке». Владимир Фриске

Как отметил Фриске, это неправда, что Платон ни в чем не нуждается, поэтому он и стал грубо отвечать отцу. «Шепелев даже гитару ему берет напрокат. Если бы Платон жил с нами, то у него все было нормально. Внука до двух с половиной лет мы воспитывали. Шепелев даже пеленки ему не покупал», — заявил Владимир Фриске.

Ранее Шепелев отмечал, что его сын с каждым годом становится все самостоятельнее. При этом телеведущий старается не ограничивать свободу наследника.

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