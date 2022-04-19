«Так вкусненько»: Вика Цатурян показала щекастенькое личико новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» и популярный фитнес-блогер Виктория Цатурян тает от любви и нежности к своему маленькому сыну Милану от Руслана Мацьолека.

В микроблоге молодая мама поделилась видео, которым запечатлела милый момент. Руслан Мацьолек лежит рядом с крохой-сыном. Малыш засунул в рот свою ручку и сладко причмокивает.

«Так вкусненько», — подписала кадр Виктория Цатурян.

Она показала крупным планом лицо новорожденного сына. Несмотря на то, что мальчик еще совсем кроха, у него довольно внушительные щечки, что говорит о его хорошем аппетите.

Напомним, Виктория Цатурян родила сына первого апреля. Малыш стал вторым ее ребенком. У Вики есть старший сын, который появился на свет, когда ей было шестнадцать лет. Для Руслана Мацьолека Милан — первый наследник.

Примечательно, что пара не скрывает лицо сына с момента его рождения и вовсю показывает Милана в своих соцсетях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.