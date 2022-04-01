Вика Цатурян из «Дома-2» вновь стала мамой

Бывшие участники «Дома-2», супруги Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек, стали родителями. Сын пары появился на свет в одной из клиник Краснодара, где живут Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек.

Счастливая мамочка и ее малыш чувствуют себя хорошо.

Стоит отметить, что Вика Цатурян родила позже срока, который ей определяли врачи. По подсчетам медиков, Виктория должна была отправиться в роддом 22 марта. Но малыш решил появиться на свет немного попозже — 1 апреля.

«Добро пожаловать в наш мир! Наш маленький ангел. 1.04.22 в 6:45 с весом 3 кг 640 г и ростом 56 см, ты появился на свет, где тебя так долго ждали! Мацьолек Милан Русланович», — отметила Виктория.

Новорожденный мальчик стал вторым ребенком Виктории Цатурян, у которой есть старший сын. А вот Руслан Мацьолек впервые стал папой, чему несказанно рад. Он мечтал об этой роли уже давно.

Напомним, Вика Цатурян сообщила о своей беременности, как только на это указал тест. Экс-участница проекта делилась с поклонниками всеми подробностями интересного положения и публиковала снимки растущего животика.

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