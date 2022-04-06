Такой сладкий: Вика Цатурян из «Дома-2» показала крупным планом лицо новорожденного сынишки Милана

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Цатурян первого апреля во второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу, тоже экс-участнику реалити-шоу Руслану Мацьолеку сына.
Интересно, что в отличие от многих других блогеров, Вика Цатурян не стала делать никакой тайны из пола, имени и внешности малыша.
Как только мальчик появился на свет, Вика Цатурян разместила в микроблоге его фото, не прикрывая личика. Сразу же были сообщены все параметры младенца и его имя – Милан.
В эти дни Вика Цатурян вместе с малышом уже дома и наслаждается материнством.
Очевидно, что Вика Цатурян хочет, чтобы ее радость разделяли и подписчики. В микроблоге она с удовольствием делится трогательными видео с участием маленького Милана.
На одном из кадров Вика показала, как кроха спит в люльке, прикрыв ладошками лицо. На другом – запечатлела хорошенькое личико Милана крупным планом.
Напомним, новорожденный сын стал первенцем для Руслана Мацьолека, для Вики Цатурян это уже второй ребенок. У нее есть старший наследник, которого она родила в шестнадцатилетнем возрасте.
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