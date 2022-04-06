Такой сладкий: Вика Цатурян из «Дома-2» показала крупным планом лицо новорожденного сынишки Милана

Пока Вика Цатурян снимала кроху, тот вел себя идеально – он спал.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Цатурян первого апреля во второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу, тоже экс-участнику реалити-шоу Руслану Мацьолеку сына.

Интересно, что в отличие от многих других блогеров, Вика Цатурян не стала делать никакой тайны из пола, имени и внешности малыша.

Как только мальчик появился на свет, Вика Цатурян разместила в микроблоге его фото, не прикрывая личика. Сразу же были сообщены все параметры младенца и его имя – Милан.

В эти дни Вика Цатурян вместе с малышом уже дома и наслаждается материнством.

Очевидно, что Вика Цатурян хочет, чтобы ее радость разделяли и подписчики. В микроблоге она с удовольствием делится трогательными видео с участием маленького Милана.

На одном из кадров Вика показала, как кроха спит в люльке, прикрыв ладошками лицо. На другом – запечатлела хорошенькое личико Милана крупным планом.

Напомним, новорожденный сын стал первенцем для Руслана Мацьолека, для Вики Цатурян это уже второй ребенок. У нее есть старший наследник, которого она родила в шестнадцатилетнем возрасте.

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