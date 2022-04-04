«Нафоткала, пока спал»: Вика Цатурян из «Дома-2» поделилась милым кадром новорожденного сына от Руслана Мацьолека

В отличие от многих других блогеров, экс-участница «Дома-2» Вика Цатурян и не думает прятать от подписчиков новорожденного сына.
Как только малыш появился на свет, Вика Цатурян показала его личико, озвучила рост, вес и имя. Своего долгожданного наследника Вика Цатурян и Руслан Мацьолек назвали Миланом.
Совсем скоро Вику Цатурян вместе с малышом выпишут из клиники, где кроха Милан появился на свет. Ну а пока молодая мама поделилась снимком, который сделала в клинике.
«Мама меня нафоткала, пока я спал», — подписала кадр Вика Цатурян.
На трогательных фото предстал маленький комочек в сером боди и с густой темной шевелюрой. Поклонники пары экс-участников «Дома-2» в один голос заявили, что мальчик похож на своего папу Руслана Мацьолека.
Напомним, сын Цатурян и Мацьолека появился на свет 1 апреля в одной из клиник Краснодара.
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