«Нафоткала, пока спал»: Вика Цатурян из «Дома-2» поделилась милым кадром новорожденного сына от Руслана Мацьолека

Экс-участница реалити-шоу и фитнес-блогер Вика Цатурян наслаждается первыми днями общения с малышом.

В отличие от многих других блогеров, экс-участница «Дома-2» Вика Цатурян и не думает прятать от подписчиков новорожденного сына.

Как только малыш появился на свет, Вика Цатурян показала его личико, озвучила рост, вес и имя. Своего долгожданного наследника Вика Цатурян и Руслан Мацьолек назвали Миланом.

Совсем скоро Вику Цатурян вместе с малышом выпишут из клиники, где кроха Милан появился на свет. Ну а пока молодая мама поделилась снимком, который сделала в клинике.

«Мама меня нафоткала, пока я спал», — подписала кадр Вика Цатурян.

На трогательных фото предстал маленький комочек в сером боди и с густой темной шевелюрой. Поклонники пары экс-участников «Дома-2» в один голос заявили, что мальчик похож на своего папу Руслана Мацьолека.

Напомним, сын Цатурян и Мацьолека появился на свет 1 апреля в одной из клиник Краснодара.

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