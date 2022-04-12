«Спасли ногти»: Дарья Пынзарь похвасталась свежим маникюром в самом модном оттенке

Экс-участница проекта «Дом-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь — девушка модная.

Блондинка всегда старается выглядеть стильно и обожает ухаживать за собой, считая, что в ней все должно быть прекрасно.

Дарья Пынзарь не только красиво одевается, но и тщательно следит за состоянием своей кожи, волос и ногтей.

У Дарьи всегда безупречный маникюр. В микроблоге Дарья Пынзарь похвасталась новым цветом ноготочков.

Она сделала снимок на фоне букета цветов, показав тонкие пальчики с красиво нанесенным на ногти покрытием бирюзового оттенка. Он считается одним из самых модных цветов 2022 года.

«Спасли ногти за десять минут», — подписала кадр в микроблоге Дарья Пынзарь, поблагодарив салон и его мастера.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.