Фомин обомлел: Бузова в алом платье с разрезами и ботфортах-чулках произвела фурор на красной дорожке

Певица для появления на премии Musiс Box Russia выбрала откровенный наряд. Она лишила дара речи других гостей.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на светских мероприятиях. Телеведущая в последнее время не только часто снималась. Она несколько раз устраивала себе отпуска.

Артистка решила вернуться в форму. Она хвасталась новыми нарядами и каждый день устраивала себе тренировки. На днях звезда вернулась в Москву.

Примечательно, что Бузова 19 апреля отправилась на премию Musiс Box Russia. Это первое большое музыкальное мероприятие за несколько месяцев. На нем выступили как молодые исполнители, так и более опытные артисты.

На красной дорожке Ольга произвела фурор. Она предстала в алом платье со шлейфом и пришитыми перчатками. Пикантности придавали разрезы от бедра и на декольте.

Бузова решила дополнить образ ботфортами-чулками и шляпкой. Несмотря на то что наряд сливался с ковровой дорожкой, артистка произвела фурор. Со стороны казалось, что она без белья.

Лишился дара речи и певец Митя Фомин. Он прикоснулся к талии телеведущей. Они обменялись воздушными поцелуями. Артист был очарован своей коллегой. Поклонники осыпали Ольгу комплиментами. Многие отметили, что не видели более удачного образа.

«Ты моя хорошая! Я облизал твою шляпу», — заявил Фомин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!