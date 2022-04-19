Фомин обомлел: Бузова в алом платье с разрезами и ботфортах-чулках произвела фурор на красной дорожке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на светских мероприятиях. Телеведущая в последнее время не только часто снималась. Она несколько раз устраивала себе отпуска.
Артистка решила вернуться в форму. Она хвасталась новыми нарядами и каждый день устраивала себе тренировки. На днях звезда вернулась в Москву.
Примечательно, что Бузова 19 апреля отправилась на премию Musiс Box Russia. Это первое большое музыкальное мероприятие за несколько месяцев. На нем выступили как молодые исполнители, так и более опытные артисты.
На красной дорожке Ольга произвела фурор. Она предстала в алом платье со шлейфом и пришитыми перчатками. Пикантности придавали разрезы от бедра и на декольте.
Бузова решила дополнить образ ботфортами-чулками и шляпкой. Несмотря на то что наряд сливался с ковровой дорожкой, артистка произвела фурор. Со стороны казалось, что она без белья.
Лишился дара речи и певец Митя Фомин. Он прикоснулся к талии телеведущей. Они обменялись воздушными поцелуями. Артист был очарован своей коллегой. Поклонники осыпали Ольгу комплиментами. Многие отметили, что не видели более удачного образа.
«Ты моя хорошая! Я облизал твою шляпу», — заявил Фомин.
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