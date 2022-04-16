Налепили вареников: Бузова в блузке цвета Барби отметилась на кухне с Кравец и Федункив

Телеведущая в рамках передачи научилась делать одно из самых излюбленных блюд с детства.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что после ухода из «Дома-2» у нее появилось много свободного времени. Артистка теперь ведет новые проекты. Она также успевает давать концерты и путешествовать.

Лишь в личной жизни блондинка не обрела счастье. Однако она следит за внешностью и регулярно хвастается женственными образами. За последние месяцы звезда поправилась, но умело это скрывает.

В новом выпуске шоу «Бузова на кухне» она предстала в джинсах и блузке цвета Барби с рукавами-фонариками. Телеведущая сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза. Потом она надела фартук.

Артистка предстала на кухне с Мариной Кравец и Мариной Федункив. Они шутили про бывших Ольги. Потом девушки приготовили вареники, которые оказались их излюбленным блюдом детства.

«Мы давно все приготовили, почти все съели и не можем остановиться. Это так вкусно», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что любят готовить вместе с ней. «Классные девчонки собрались», «Ох, какие интересные гости», «Самоирония! Говорит, даже молоко от меня бежит», «Вареники не для тебя, потолстеешь», «Просто красотки», «Вкусно все выглядит», «Отлично, когда Оля на кухне, это уже интересно», — прокомментировали пост подписчики.

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