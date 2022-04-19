«Эмоционально качает детей»: Юля Салибекова возмущена жуткими манипуляциями Тиграна сыновьями

Экс-участница «Дома-2» Юля Салибекова в ужасе от поведения мужа, с которым разводится.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала подписчикам, с чем ей приходится сталкиваться во время бракоразводного процесса с Тиграном.

По ее словам, отец троих сыновей пытается манипулировать детьми, чтобы вернуть семью.

Тигран подкараулил старшего сына Эльдара, угостил поп-корном и попросил, чтобы мальчик «надавил» на маму, и та простила папу. Юлию Салибекову до глубины души возмутило поведение Тиграна.

«Назад дороги нет, но зачем же через манипуляцию детьми? Зачем ты, Тигран, портишь детям психику? Скажи им, что любишь их — это важно! Но теперь мы живем отдельно. Зачем так «эмоционально качать» детей?» — недоумевает Юлия Салибекова.

Напомним, экс-участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы разводятся после десяти лет жизни в браке и рождения троих сыновей.

Пара находится в стадии бракоразводного процесса и уже почти полгода живет отдельно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.