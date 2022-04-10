Девушка в красном: Юлия Салибекова закатила шумную вечеринку после развода с Тиграном

Накануне у сестер-близнецов из «Дома-2» Юлии Салибековой и Кати Колисниченко был день рождения. Экс-участницам реалити-шоу исполнилось 34 года.
Отмечали свой праздник Юлия Салибекова и Катя Колисниченко по разным городам. Катя – в Санкт-Петербурге, где сейчас живет. А Юлия Салибекова – в Щелково, в компании подруг, которых она пригласила в ресторан.
«Поела тортик дома с детками, а теперь жду подружек в рестике! Я сегодня буду поздно», — объявляла Юлия Салибекова в микроблоге.
На вечеринку она пришла в обтягивающих брюках из черной кожи, топе и ярко-красном жакете. Выглядела Юлия Салибекова ярко и дерзко.
Стоит добавить, что этот день рождения стал для Юлии Салибековой первым в новом статусе. Она уже практически развелась с Тиграном Салибековым.
И после второго судебного заседания, которое завершилось в ее пользу, устроила девичник с подругами.
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