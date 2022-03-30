Постройневшая Семенович в костюме с приталенным жакетом повеселилась с певицей Славой

Две артистки встретились на конференции в караоке. Они решили развеяться.

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «Блестящие». Артистка всегда выделялась благодаря своей внешности. Ей приходилось доказывать, что такими формами она обладает благодаря своей маме.

Певица даже делилась архивными фото с родителями. Примечательно, что в свои 42 года она старается хорошо выглядеть. Звезда не перестает удивлять поклонников.

Недавно Анна выпустила трек вместе с певицей Славой. А 30 марта они встретились, чтобы презентовать трек на конференции, которая прошла в караоке. Певица облачилась в черный брючный костюм с приталенным жакетом. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. В одном стиле с ней оделась и Слава. Она предстала в брюках и белой рубашке. Они засняли видео, когда встретились.

«Сегодня состоялась пресс-конференция по поводу премьеры нашей песни со Славой „Бумеранг“. Мы очень волновалась, но все прошло очень круто. Скоро будем снимать клип, ждете?» — написала звезда.

Певицы повеселились вместе. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Семенович. Многие заметили, что она постройнела.«Девочки-красавицы!», «Может, Анна беременна и скрывает от нас под костюмом», «Какая вы красотка и талия шикарная», «Жакет немного натянут, но выглядите шикарно», «Хорошенькая», — прокомментировали кадры подписчики.

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