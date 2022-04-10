Семенович поделилась фразой, которая помогает ей оставаться позитивной

Артистка вспоминает ее, когда в жизни происходит что-то неприятное.

Певица Анна Семенович уже несколько лет занимается психологией и формированием позитивного взгляда на жизнь.

В своем новом посте 44-летняя артистка поделилась с поклонниками, что, когда она унывала и расстраивалась по жизни, то у нее наступали проблемные времена. После множества прочитанных психологических книг звезда выбирает ощущать любовь и позитив, даже если ей приходят плохие новости. Этим умением она активно делится со своими поклонниками.

«Трудно, конечно, в проблемный момент жизни сфокусировать внимание на высоких и позитивных вибрациях, но это возможно! – пишет Семенович в Telegram. — Когда происходит что-то малоприятное в моей жизни, мне помогает одна фраза: «И это скоро пройдет, нет ничего вечного». Погрустив пару часов, я забываю эти малоприятные чувства, с азартом смотрю в будущее, иду дальше с улыбкой на лице, готовая к самому лучшему».

Напомним, звезда с любовью относится к своим пышным формам и ищет позитивные стороны даже в текущей политической ситуации.

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