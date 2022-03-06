«Резкие высказывания»: телеканал RU.TV приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами

Контактов лишились Макс Барских, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и ряд других.

Телеканал RU.TV приостанавливает сотрудничество с украинскими музыкантами Иваном Дорном, Максом Барских, Потапом и Настей, MONATIK, DOROFEEVA, LOBODA, Верой Брежневой, Валерием Меладзе.

Также контракты расторгли с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, «Аквариумом», группой #2Маши. Об этом говорится в сообщении канала в инстаграме.

«Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной», — гласит публикация.

Напомним, ранее на резкие высказывания Макса Барских и Потапа в адрес России жестко ответил Тимати.

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