«Презрительное отношение»: российский телеканал расторг контракты с Пугачевой и Галкиным

Накануне семья улетела из России в неизвестном направлении.

Днем ранее Алла Пугачева и Максим Галкин со своим детьми улетели из России. Куда отправилась семья – неизвестно. Фанаты предполагают, что в Майами, где живет Кристина Орбакайте, на Кипр или в Юрмалу.

Тем временем музыкальный канал RU.TV приостановил сотрудничество со звездной парой. Причиной тому стали резкие высказывания музыкантов в адрес России после начала спецоперации на Украине.

«Телеканал RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям. Надменное, презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть имеющиеся контракты», — говорится в сообщении канала в инстаграме.

Напомним, ранее Максим Галкин отметил концерт в Архангельске, где зрители начали сдавать билеты.

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