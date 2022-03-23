Гагарина, Билан и другие: премия RU.TV состоится в поддержку российской музыкальной индустрии

Премия телеканала RU.TV состоится 28 мая в поддержку российской музыкальной индустрии в «Крокус Сити Холле», сообщили организаторы мероприятия.

Как отметил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов, музыка всегда обладала колоссальной объединяющей силой.

«Мы со всей страной и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами». Михаил Богомолов

Отметим, что 28 мая на сцену «Крокус Сити Холла» поддержать поклонников и подарить им хорошее настроение выйдут: Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Елена Север, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Клава Кока, Артур Пирожков, Маша Вебер, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Слава, Люся Чеботина, Ханна, HammAli & Navai и многие другие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.