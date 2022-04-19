«Бородина — как банкомат»: Абрикосов – об отношениях ведущей с бывшим мужем

Ксению Бородину и Курбана Омарова никак не берет мир, экс-супруги уже почти год как расстались, но продолжают выяснять отношения. При этом оба предпочитают делать это публично, высказывая претензии в социальных сетях так, чтобы видели это все.

В причине такого поведения попытался разобраться бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный).

«Сколько вижу выпадов Курбана в отношении Бородиной и Трофима — все сопряжены с деньгами», — заметил блогер в своем телеграме.

По наблюдениям Мая, экс-муж Курбан уже сто раз высказал свои переживания про гелик, на котором катается теперь не он, а новый избранник его жены. И неприлично часто упоминает 3 миллиона долга нового парня Ксении.

«Общее впечатление складывается, что Омаров сожалеет не о потере женщины, а о потере доступа к ее деньгам. Он не пишет, мол, Трофим будет смотреть в красивые глаза Ксении, прикасаться к ней, и т.п. Курбан кричит о том, что Трофим будет кататься на гелике.

Бородина получилась как банкомат, который захватили два разбойника, перетягивают друг от друга и не могут поделить между собой. Но ей же неприятно чувствовать, что к ней относятся потребительски. Ужас. Дожилась Ксения <…> до такой ситуации. Врагу не пожелаешь», — пожалел Бородину Абрикосов.

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