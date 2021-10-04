«Какая мстительная дама!»: Май Абрикосов высказался в адрес Леры Кудрявцевой

Недавно Лера Кудрявцева нелестно высказалась в адрес режиссера Сарика Андреасяна. На его защиту встали некоторые представители шоу-бизнеса. Не остался в стороне и экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов, он же Роман Тертишный.

«Какая Кудрявцева мстительная дама! Я написал пост в защиту Сарика Андреасяна, назвал Леру «ведущей корпоративов» и «понаехавшей», чем, видимо, ее сильно задел за живое. За это Кудрявцева отправила журналистов снимать исподтишка в заборную щель мою пожилую мать в домашнем халате и тапках. Сияние вашего таланта перебивается запахом ветоши. Вы из прошлого, там ваш звездный час. Я отказался сниматься у вас в передаче, потому что не люблю хоррор. От вашего скрипучего голоса и фальшивого лица у меня мурашки по спине», — написал Абрикосов в своем инстаграм.

Напомним, Роман Тертишный уже давно променял городские блага на тихую деревенскую жизнь. Периодически в своем инстаграм он пишет о бывших участник знаменитой телестройки.

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