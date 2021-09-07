«Ольге нужна помощь специалиста»: Абрикосов раскритиковал Бузову из-за анонса ее сольного выступления

Роман Тертишный, который более известен под псевдонимом Май Абрикосов, вновь обрушился с гневным комментарием на Ольгу Бузову. Поводом стали появившиеся в Сети ролики, которые анонсируют предстоящее в конце октября шоу Ольги Бузовой «Вот она я».

«Ольга Бузова ужасает. Да, правильно, это не описка, не удивляет, а ужасает. Мне кажется, что Ольге нужна помощь специалиста — невропатолога, социального работника, мамы, папы с красивыми новыми зубами, сестры, неравнодушных людей, друзей и коллег. В анонсе ее концерта в Крокус Сити Холл Бузова предстала в образе «Пресвятой Богородицы», — возмутился Май Абрикосов.

Кроме этого, он озвучил сумму, которую Ольга Бузова потратит на подготовку к шоу, и уверенно заявил, что петь перед публикой она будет под фонограмму.

«30 млн. рублей, чтобы петь под фонограмму, при полном отсутствии голоса и слуха. Цена билетов от 3850р. возрастной рейтинг 16+. Совсем еще дети будут смотреть на пошлую тетку-богохульницу», — добавил Май Абрикосов.

Стоит напомнить, что экс-участник «Дома-2» регулярно посвящает публикации в своем микроблоге Ольге Бузовой, давая оценку практически каждому событию из жизни звезды.

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