«Подотритесь!»: Максим Галкин вышел на связь из Израиля и грубо отбрил журналистов-«писак»

Телеведущий Максим Галкин не смог сдержать эмоций. Он возмущен тем, что о нем пишут на родине.

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже почти два месяца вместе с детьми постоянно живут в Израиле.

Между тем, новостями с родины пара интересуется регулярно. Максим Галкин читает все, что пишут о нем и его семье в России. Тональность и содержание статей шоумена, мягко говоря, не устраивает.

Галкин записал видеообращение в микроблоге, грубо отчитав представителей прессы за то, что те со ссылками на окружение звездного семейства, пишут о нем.

«Сегодня уважаемые издания написали, что я уже подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала. Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Возьмите бумажку, на которой вы это написали, разотрите ее хорошо и подотритесь. Мне хорошо!» — заявил Максим Галкин.

Напомним, возмущение Максима Галкина вызвала статья о том, что его вызывали на допрос в полицию в связи с несчастным случаем на пляже.

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