«Подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве»: Максим Галкин из Израиля прокомментировал последние новости о себе

Шоумен Максим Галкин пристально следит за тем, что пишут о нем в России.

Телеведущий Максим Галкин уже почти два месяца вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле.

Однако он не перестает читать российские СМИ и активно интересуется тем, что пишут о его семье в России.

Сообщения задели его за живое. Максим Галкин вышел на связь из Израиля и попросил, чтобы о нем, наконец, перестали писать.

«Сегодня уважаемые издания написали, что я уже подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала. Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Возьмите бумажку, на которой вы это написали, разотрите ее хорошо и подотритесь. Мне хорошо!» — заявил Максим Галкин.

Напомним, информация о том, что Максим Галкин был вызван на допрос в полицию Кесарии, появилась в СМИ в этот вторник, 19 апреля.

больше по теме Алла в обнимку с Макаревичем: в Сеть попали фотографии с празднования дня рождения Пугачевой в Израиле Певица Алла Пугачева отметила свой праздник в кругу друзей и семьи.

Он дал показания о ЧП на местном пляже, где утонул мужчина. Максим Галкин был последним, кто видел его живым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.