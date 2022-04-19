«Никому вы там не нужны»: Бородина резко высказалась о сбежавших из России знаменитостях

Телеведущая призналась, что у нее есть свое мнение насчет тех певцов, актеров и блогеров, которые покинули страну за последние месяцы.

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении и знает многие нюансы из шоу-бизнеса. Сама она стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2», а со временем ей удалось и разбогатеть.

Теперь Ксения живет в большом доме в престижном районе и растит дочек Марусю и Теону. С мужем Курбаном Омаровым она развелась в прошлом году. Звезда ТВ сама старается обеспечивать себя и детей.

Обычно Бородина часто путешествует. Она в феврале ездила в Дубай с детьми, но, в отличие от многих артистов, вернулась домой. Телеведущая просто устроила дочкам каникулы на море. А вот тех, кто покинул страну за последние два месяца, она осуждает, но только тех, кто потом говорил плохо о своей родине. Ксения уверена, что такие люди поступают неправильно.

«Значит есть на что уехать и жить там! Значит с чем-то не согласны! У всех свои причины, но когда, уезжая, льют дерьмо, вот это мерзко выглядит. Я все равно считаю так: где родился, там и пригодился. Никому вы там по большому счету не нужны», — заявила она.

К слову, покинули Россию: Алла Пугачева и Максим Галкин, Егор Крид, Моргенштерн. А вот Иван Ургант и Ксения Собчак уезжали в Израиль, но потом вернулись.

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