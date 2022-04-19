Весенний монохром: Пугачева в белой рубашке оверсайз и с дорогостоящей сумкой отметилась в Израиле

Певица провела время с детьми и друзьями. Легкий аутфит скрыл изъяны ее фигуры.

Алла Пугачева является одной из самых известных певиц в России. Миллионы поклонников следят за жизнью артистки. Она живет в замке в деревне Грязь с мужем Максимом Галкиным и воспитывает двойняшек: Лизу и Гарри.

Примечательно, что недавно за домом стал приглядывать внук Никита Пресняков. Сама Примадонна уехала с семьей в Израиль. Она заверила, что просто проводит там каникулы, но е отпуск длится уже два месяца.

Если раньше Галкин часто делился семейными кадрами, то теперь он ведет более закрытый образ жизни. А Алла Борисовна даже свой день рождения отметила тихо в кругу друзей и близких.

Но Вербное воскресенье она предпочла отпраздновать в ресторане с детьми и знакомыми. На новом видео Пугачева предстала в монохромном образе. Узкие брюки капри и рубашка оверсайз скрыли ее фигуру. Лук дополнила сумка Off-White с узором. Стоит такая сумка больше 100 тысяч рублей.

Примечательно, что дочка и сын тоже выбрали наряды в белом цвете. Гарри даже сделал короткую стрижку, как папа. Поклонники восхитились стильной семьей.

«Спасибо за весточку, Алла», «Как вы классно выглядите», «Алла только молодеет», «Какие все красивые! Дети, видно, что счастливы», «Наша Примадонна всем даст фору», «Как свежо выглядит Аллусик», «Просто слов нет, как это мило», «Умиляюсь таким семейным посиделкам», «Пугачева бесподобна», — стали писать подписчики.

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