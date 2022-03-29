Ирина Шейк в пудровом комбинезоне устроила русскую вечеринку со Стеллой Максвелл

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она дефилировала на показах именитых дизайнеров и не раз снималась для обложек глянца. Ирина давно переехала в США.

Она почти 5 лет прожила с Брэдли Купером, но даже после рождения дочки Леи они не поженились. Теперь голливудский актер видится с экс-пассией, когда приезжает проведать наследницу. А вот сама звезда подиума наслаждается жизнью.

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Еще недавно Ирина была на Неделе моды в Лондоне. А теперь она вернулась в Америку и не только приняла участие в фотосессиях, но и устроила себе запоминающиеся выходные. Модель опубликовала кадры, на которых веселится с новозеландской моделью Стеллой Максвелл. Шейк была в пудровом комбинезоне и на шпильках.

На кадрах можно увидеть, как они устраивают соревнования, выпивая один бокал за другим. Поклонники посчитали, что звезда устроила вечеринку в русском стиле.

А вот на следующий день Ирина отправилась на хоккейный матч клуба «Нью-Джерси Девилз». Ей снова составила компанию Стелла, а также дизайнер Рикардо Тиши, который также занимает пост креативного директора Burberry. Не раз им приписывали роман, но модель уже дала понять, что их связывает только дружба. Во время матча они также не переставали смеяться и делать много снимков.

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