Шейк в платье цвета «мокрый асфальт» отметилась с Купером на вечеринке в честь дочки

Модель поделилась кадрами с мероприятия. На них был замечен и голливудский актер.

Ирина Шейк является известной российской моделью. Однако она уже давно живет в Нью-Йорке. Ирина всегда желанная модель на показах именитых дизайнеров. В свои 36 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Примечательно, что брюнетка пять лет встречалась с Брэдли Купером и даже родила от него дочку Лею. Но в 2019 году они расстались. Однако со временем стало известно, что они поддерживают дружеские отношения.

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В последнее время Ирина была занята на показах мод. Она пропустила Неделю моды в Париже, но приезжала в Лондон и участвовала в фотосессиях в Нью-Йорке. Потом модель устроила себе отпуск в Майами.

Однако в марте состоялся день рождения ее дочки. С опозданием, но она устроила для нее праздник. На новых фото Шейк предстала в платье в пол с воротом хомутом. Наряд цвета мокрого асфальта дополнили сапожки.

Модель обнимала аниматора в костюме единорога. Примечательно, что за ним прятался человек, мужчина в костюме с черным пальто. А в зеркало попало отражение Купера. По всей видимости, праздник они устроили вместе.

«Найди себе единорога… он мой», — написала звезда.

Поклонники восхитились снимками. К слову, саму именинницу, которой уже пять лет, Шейк не показывает. «Брэдли Купер в зеркале», «Ирина! Ты очень красивая», «Вау, у тебя идеальное телосложение», «Мы все видим», «Куперу привет», «Какая роскошная мамочка», — стали писать пользователи Сети.

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