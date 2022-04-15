«Любовь — это не сжав кулаки»: Бородина вывела формулу по-настоящему крепкой семьи

Самой телеведущей пока не особо везет с «долго и счастливо».

15 апреля пережившая два развода телеведущая Ксения Бородина снова заговорила о ценности брака и крепких отношениях.

«Еще каких-то пару лет назад мне казалось, что если женщина без брака, то бедненькая, думала я, наверно, несчастная, одинокая… Казалось, что ты полноценная, если ты в браке», — написала 39-летняя звезда в Telegram. «Семья — это внутреннее состояние. Можно быть на бумаге в браке, но быть абсолютно чужими людьми, ни разу не близкими! Семья — это больше чем чувства, это такое родство должно быть, такие же эмоции, как к маме в детстве, роднее человека и не может быть. Поэтому и обидеть больно, и предать… А не когда просто бытовуха вынуждает жить всю жизнь вместе!»

Бородина продолжила свои рассуждения утверждением о том, что главное для человека — это чувство собственной полноценности, которое защищает от связей с недостойными людьми.

В конце поста ведущая поделилась высказыванием, которое ей очень нравится: «Любовь — это не сжав кулаки, а разжав руки».

Напомним, в разные годы Ксения была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. От каждого из супругов у звезды осталось по дочери.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.