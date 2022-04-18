«Я молчу год ради нее!»: Бородина прошлась по бывшему мужу, попрекнув заработками и шестилетней дочерью

Блогер и бизнесмен Курбан Омаров нарвался на гнев бывшей жены Ксении Бородиной. Теледива долго молчала на его выпады в свою сторону, но последняя из его публикаций ее изрядно вздернула. Она ответила экс-мужу, упрекнув заработками, воспитанием дочки и намеками на непростой развод.

«Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других всю жизнь хоть что ты себе представляли! У тебя аккаунт на 4 миллиона, который сделала я! 36 лайковый! Теперь плыви сам в этой дырявый лодке и скажи спасибо, что была в твоей жизни! Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад неё и развитие! Потому что твои копейки и игрушки это не воспитание! Я молчу год ради нее! Тебе так интересно моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно!» — нешуточно разошлась Бородина.

Причиной взрыва эмоций у Бородиной стала новая публикация Омарова, в которой он показал своего бывшего друга Трофима с незнакомкой, которому написал: «Ты наверное ей рассказывал, что с Бородиной спишь? Теперь тебе не дадут на гелике ездить». Этого экс-товарища Курбан обвинил в связи с Ксенией, когда они еще были с ней мужем и женой.

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