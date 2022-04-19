«Шушера показала истинное лицо»: Феклистова из «Сватов» раскритиковали в Сети после слов об Украине

Звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов подвергся критике в социальных сетях и на популярных форумах после его слов поддержки в адрес украинцев.

«Вся эта шушера, артисты, певцы, показали свои истинное лицо. Почему вы раньше ДНР и ЛНР никогда не выражали солидарность», «Карьера в России окончена. Всех благ», «У тебя там, на заднем фоне, птички поют. Может, к детям Донбасса съездишь», «Чем менее известен актер, тем больше он стремится выразить свою гражданскую позицию. Ни одной выдающейся его роли не помню, все проходные, второй-третий эшелон», — отметили в Сети пользователи.

Ранее актер Александр Феклистов, который почти два месяца не объявлялся в соцсетях, неожиданно передал привет «дорогим украинским коллегам». Судя по всему, он обращался к друзьям из Украины по сериалу «Сваты».

«Хочу выразить слова солидарности. Мы в России испытываем стыд и позор в связи с тем, что случилось», — говорил, в частности, Александр Феклистов.

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