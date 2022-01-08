Ждали долгие годы и разочаровались: поклонники разнесли в пух и прах седьмой сезон «Сватов»

Долгожданное продолжение комедии «Сваты» многомиллионная армия поклонников жаждала увидеть долгих 8 лет. Предыдущий, шестой сезон, показали еще в 2013 году, пообещали скоро седьмой – и лишь в конце 2021 года телезрители смогли увидеть любимых героев и их приключения на экране.

Только вот ожидание и реальность не совпали у множества поклонников комедии. Даже самые преданные фанаты комедии разнесли седьмой сезон сериала «Сваты» в пух и прах.

«Очень разочаровался в новом сезоне. Реально вымученный. Из всех серий более-менее 3 серии. Родителей и близнецов толком не показали, серии не как не связаны, есть такие моменты, что чуть не заснул. Ожидал совсем другого», «Мне вообще 7-й сезон не понравился, очень долго снимали, можно было и постараться, все остальные сезоны супер», «Ожидал большего, первая и две последние еще потянут, остальные не то», — недовольно отзываются в фан-группе люди.

Отметим, что в продолжении снялись звезды прошлых сезонов Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Николай Добрынин и Олеся Железняк.

А также появились новые персонажи в исполнении Вахтанга Кикабидзе, Ольги Медынич, Виктора Добронравова. Всего получилось девять серий. О восьмом сезоне речи не идет.

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