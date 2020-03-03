«Проблем нет»: Александр Феклистов объяснил, почему актеры уехали со съемок «Сватов»

64-летний актер театра и кино Александр Феклистов объяснил, почему актеры поспешили уехать со съемок седьмого сезона «Сватов». Ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна Кравченко и Олеся Железняк покинули Белоруссию, где ведется работа над новыми сериями. Измученные ожиданиями поклонники запаниковали, предположив новые проблемы, которые на регулярной основе настигают всеми любимый проект.

Сыгравший ученого Берковича Александр Феклистов поспешил всех успокоить. «Федеральному агентству новостей» актер рассказал, что новости об отъезде актеров — не что иное, как слухи, переживать не о чем, работа ведется в прежнем режиме.

«Да, мы снимаем сериал. Не конкретно сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. У нас все в порядке, проблем нет», — отметил он.

Разразился очередной волной негодования и Федор Добронравов. Он заявил, что данные о проблемах — очередные сплетни, а людям, их распространяющим, просто нечем себя занять.

«Что значит — уехали? На данный момент мы ничего не снимаем. Просто людям, придумывающим подобное, нечего делать. И это на самом деле ужасно», — передает его слова IReactor.