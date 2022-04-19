«Патриотами не становятся – ими рождаются»: Поплавская ответила звезде «Сватов» Феклистову

По словам актрисы, в тяжелые времена надо быть со своей страной.

Актриса Яна Поплавская в «Телеграм» ответила звезде «Сватов» Александру Феклистову, который ранее обратился к своим коллегам по сериалу из Украины.

«Я отвечу ему словами из песни Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной». Я скажу вам так! Патриотами не становятся — ими рождаются! Я повторюсь! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой победы!» Яна Поплавская

Ранее звезда «Сватов» Александр Феклистов обратился к своим «дорогим украинским коллегам». Он выразил им слова солидарности. Как отмечал Александр Феклистов, он испытывает «невероятный стыд и позор».

Любопытно, что Александр Феклистов молчал почти два месяца в социальных сетях. Для выражения своей позиции он выбрал страничку друга.

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