Как приготовить штрудель с мороженым
Видео
Лучшая закуска к столу за 10 минут – брускетта
Видео

Основатель тиктокерского дома Dream Team House Ярослав Андреев сообщил об отъезде из России

Продюсер пробует развивать новые проекты.

Основатель тиктокерского дома Dream Team House Ярослав Андреев сообщил об отъезде из России
Ярослав Андреев. Фото: vk.com/elftorgovec

Основатель рекламного агентства и продюсерского центра, специализирующегося на видеоблогах WildJam, Ярослав Андреев сообщил в соцсетях, что уезжает работать в Казахстан.

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: Global Look Press

«Поеду в Казахстан открывать филиал WildJam. Если кто в Алматы будет в мае, или работает там в рекламной или блогерской нише – пишите».

Ярослав Андреев

Отметим, что Ярослав Андреев является основателем тиктокерского дома Dream Team House, где, пожалуй, главной звездой считается Даня Милохин. Любопытно, что многие тиктокеры сейчас находятся в Мексике. Поедут ли они за своим шефом – пока неизвестно.

За прошлый год WildJam удалось заработать 1,57 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании, которая на 100% принадлежит Ярославу Андрееву, составила 261 миллион рублей, сообщает Super.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

АлматыДаня МилохинКазахстанКомпания WildJamЯрослав Андреев