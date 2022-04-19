Основатель тиктокерского дома Dream Team House Ярослав Андреев сообщил об отъезде из России

Основатель рекламного агентства и продюсерского центра, специализирующегося на видеоблогах WildJam, Ярослав Андреев сообщил в соцсетях, что уезжает работать в Казахстан.

«Поеду в Казахстан открывать филиал WildJam. Если кто в Алматы будет в мае, или работает там в рекламной или блогерской нише – пишите». Ярослав Андреев

Отметим, что Ярослав Андреев является основателем тиктокерского дома Dream Team House, где, пожалуй, главной звездой считается Даня Милохин. Любопытно, что многие тиктокеры сейчас находятся в Мексике. Поедут ли они за своим шефом – пока неизвестно.

За прошлый год WildJam удалось заработать 1,57 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании, которая на 100% принадлежит Ярославу Андрееву, составила 261 миллион рублей, сообщает Super.ru.

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